Киев, 9 сентября, 2020, 19:18 — ИА Регнум. Потребление электроэнергии на Украине практически вернулось на докарантинный уровень 2019 года, сообщила 9 сентября пресс-служба компании «Укрэнерго».

Дарья Антонова ИА REGNUM Электричество

Согласно источнику, потребление электроэнергии в энергосистеме Украины в августе 2020 г. составило 9,364 млрд кВт-ч., что лишь на 0,01% меньше аналогичного периода прошлого года, передает корреспондент ИА REGNUM.

При этом население потребило 2,643 млрд кВт-ч против 2,501 млрд кВт-ч в августе 2019 г. (больше на 5,7%), промышленность использовала в прошлом месяце 4187 млрд кВт-ч, что на 2,9% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Отмечается, что возросло электропотребление в пищевой и перерабатывающей промышленности, химической и нефтехимической отраслях, производстве стройматериалов.

«Укрэнерго» отмечает, что можно прогнозировать дальнейший рост потребления электроэнергии, что связано прежде всего с сезонностью (снижением температуры воздуха), а также частичной адаптацией отраслей экономики к работе в условиях карантина.

ИА REGNUM сообщало, что по предварительным подсчетам, тарифный дефицит компании «Укрэнерго» до конца 2020 года может достичь 26 млрд грн.