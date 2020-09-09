Санкт-Петербург, 9 сентября, 2020, 19:26 — ИА Регнум. Смерть аспирантки Анастасии Ещенко, в резонансном убийстве которой обвиняют петербургского историка Олега Соколова, наступила от огнестрельных ранений головы. Также на останках девушки были обнаружены следы удушения, это следует из медицинской экспертизы, которую 9 сентября зачитала государственный обвинитель в судебном процессе по делу Соколова, передает корреспондент ИА REGNUM.

Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга Олег Соколов в суде

Как следует из документа, во время исследования останков тела Анастасии Ещенко на шее погибшей найдены характерные следы удушения. Несмотря на то, что эти травмы квалифицируются как причинение тяжкого вреда здоровью, причиной смерти девушки они не стали.

«Смерть наступила от огнестрельных ранений головы», — огласила выводы экспертизы гособвинитель.

При обследовании крови погибшей, никаких психотропных веществ, сильнодействующих лекарств или алкоголя обнаружено не было, были найдены лишь следы кофеина.

Кроме того, на заседании были оглашены показания соседки историка, которая рассказала, что происходило в день убийства. По ее словам, несмотря на то что дом на набережной реки Мойки, в котором они проживают, построен в XIX веке, в советский период квартиры были поделены тонкими перегородками, которые сохранились по настоящий момент, поэтому женщина часто слышала, что происходит в квартире историка. Так, по словам соседки, Олег Соколов часто устраивал вечеринки, на которых происходили драки. Иногда через стенку слышались ссоры и брань.

Также соседка стала свидетельницей последней ссоры Соколова и Ещенко. По словам свидетельницы, девушка собиралась куда-то уйти, но мужчина был против. В тот вечер в квартире историка было шумно: падали тяжелые предметы, стучали по стенам и полу, слышались просьбы Ещенко «не трогать ее» и «отпустить», а также слова, что «столько измен ему прощала».

«Затем было небольшое затишье, а потом я услышала громкий женский визг, который длился не более трех-пяти секунд, он так повторялся не более двух-трех раз. Потом я услышала мужской голос, который говорит: «Я ублюдок? Да я для тебя!», — зачитала показания свидетеля гособвинитель. — Затем я услышала мирный диалог Соколова и Ещенко, слов которых я не очень разобрала, так как они были не в смежной комнате, а где-то дальше в своей квартире».

О трагической развязке в соседней квартире женщина узнала вместе со всеми из СМИ только после задержания Соколова, топившего останки жертвы.

Напомним, по версии обвинения, в ночь на 8 ноября 2019 года 63-летний Олег Соколов во время бытового конфликта на почве ревности несколько раз выстрелил в голову 24-летней Анастасии Ещенко из обреза малокалиберной винтовки. Девушка скончалась на месте.

Затем, как говорится в материалах уголовного дела, Соколов решил скрыть следы преступления. Он оставил труп убитой в квартире до позднего вечера того же дня, после чего с 22:30 до 03:08 мск следующего дня расчленил его с использованием пилы-ножовки по дереву, двух кухонных ножей и топора, расфасовал по мусорным пакетам и выбросил в реку Мойку. Голова жертвы была обнаружена в квартире историка.

Олегу Соколову грозит до 15 лет лишения свободы.