Астрахань, 9 сентября, 2020, 18:56 — ИА Регнум. В Астраханской области за семь месяцев 2020 года общий показатель смертности населения составил 12,5 на тысячу населения — это на 5,9% больше, чем за аналогичный период 2019 года (11,8). Об этом ИА REGNUM сообщили в министерстве здравоохранения Астраханской области.

Густав Климт. Жизнь и Смерть. 1915

С начала года умерли 7284 человека, а за семь месяцев 2019 года — 6945. Текущий показатель смертности в пересчете на год составляет 11,6 на тысячу населения. Из общего числа умерших в 2020 году 5,1% (367 человек) — это жители других регионов, иностранцы и бездомные. В июле 2020 года в Астраханской области зарегистрирована 1301 смерть, в июле 2019 года — 970. Показатель смертности в регионе на 5,6% ниже, чем в среднем по Российской Федерации (13,2), и на 6,4% ниже, чем в Южном федеральном округе (13,3).

Снизился показатель младенческой смертности. По итогам семи месяцев 2020 года он составил 5,1, а в 2019 году — 7,3. Умерли 32 ребенка в возрасте до одного года — это на 17 меньше, чем в 2019 году (49 человек).

Увеличение смертности связывают с пандемией коронавируса и другими причинами. Также в июле возросло количество регистраций смерти в органах ЗАГС. Это связано с мерами ограничительного характера и поздним обращением граждан в органы ЗАГС для регистрации смерти родственников.