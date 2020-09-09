Бишкек, 9 сентября, 2020, 18:54 — ИА Регнум. Сотрудники таможенной службы Киргизии выявили организованную международной преступной группой схему по незаконному ввозу автомобилей на территорию Евразийского экономического союза.

Автомобили

Всего зафиксировано 113 фактов легализации контрабандных машин в Киргизии с использованием поддельных документов для постановки на учет. При этом общая сумма нанесенного бюджету республики ущерба превысила 258,5 млн сомов (248,6 млн рублей).

В ведомстве отметили, что в этих преступлениях оказались замешаны киргизстанские чиновники, которые производили незаконную первичную регистрацию транспортных средств, выдавая контрабандистам автомобильные номера и свидетельства о регистрации этих машин в Киргизии.

Далее номерные знаки и подлинные документы пересылались членам преступной группы, находящимся в третьих странах, а машины беспрепятственно перемещались на территорию Евразийского экономического союза.