Санкт-Петербург, 9 сентября, 2020, 18:43 — ИА Регнум. Предложение министра торговли и промышленности России Дениса Мантурова маркировать алкогольную продукцию, в том числе пиво, чтобы таким образом защитить потребителей от контрафакта и фальсификата, драматически отразится на законопослушных производителях. Об этом заявила старший директор по работе с органами государственной власти региона Восточная Европа пивоваренной компании «Балтика» Ирина Федорова, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Драй ИА REGNUM Бутылка из-под алкоголя

По словам Федоровой, данная инициатива является излишней для пивоваренной отрасли, поскольку в ней не наблюдается существенных проблем с контрафактом и фальсификатом.

«Это актуально скорее для крепкого алкоголя. Для пивоваренного рынка характерна проблема ухода от акцизов, и маркировка ее не решит. Как и все инициативы подобного характера, она драматически отразится на законопослушных производителях, которые вынуждены будут реализовать дорогостоящий проект, снизив свою конкурентоспособность. Поэтому мы выступаем против введения маркировки, считаем эту инициативу избыточной и дублирующей существующую уже сегодня систему ЕГАИС», — сказала Ирина Федорова.

Напомним, свое предложение Денис Мантуров озвучил на совещании президента России Владимира Путина с правительством России. Он уточнил, что в России необходимо распространить маркирование товаров и на сегмент алкогольной продукции, и начать это необходимо с пива, а затем уже масштабировать проект на другие алкогольные напитки.