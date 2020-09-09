Киев, 9 сентября, 2020, 18:28 — ИА Регнум. Президент Украины Владимир Зеленский надеется, что вскоре состоится новая встреча глав государств «нормандской четверки» по урегулированию ситуации в Донбассе.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Главнокомандующий

Об этом он заявил журналистам в ходе брифинга сегодня, 9 сентября, передает корреспондент ИА REGNUM.

Зеленский напомнил, что 11 сентября должна пройти встреча в «нормандском формате» на уровне советников, добавив, что «очень сложно, чтобы эта встреча не сорвалась».

«Мы все делаем все для того, чтобы после встречи советников была встреча лидеров нормандской четверки… Это говорит о том, что у нас нет остановки на пути к прекращению войны… о том, что у нас есть диалог в рамках «нормандии» и в рамках контактной группы по урегулированию», — сказал президент.

ИА REGNUM напоминает, что первая за долгое время встреча лидеров государств «нормандского формата» состоялась в конце 2019 года в Париже. Стороны согласовали план действий и договорились провести следующий раунд переговоров в Берлине, когда будут реализованы ключевые договоренности, ориентировочной датой была обозначена весна 2020 года. В июле в ходе телефонного разговора президенты Зеленский и Путин отметили важность успешной реализации «парижских» договоренностей для проведения следующего саммита.