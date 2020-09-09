Тамбов, 9 сентября, 2020, 18:24 — ИА Регнум. Глава администрации Тамбовской области Александр Никитин сегодня, 9 сентября, во время рабочего визита в Уварово посетил предприятие «Гранит-М», где обсудил перспективы его развития и подготовку сотрудников рабочих специальностей, сообщили ИА REGNUM в областном управлении информационной политики.

Tambov.gov.ru Губернатор Александр Никитин посетил уваровское предприятие

Предприятие развивается и играет большую роль в городской экономике, являясь одним из ведущих производителей гальванического оборудования в России. «Гранит-М» — в лидерах по производству и поставкам гальванического оборудования, экструзионного листа, установок биологической очистки, труб и профиля разного диаметра, клапанов, насосов и комплектующих изделий. Уваровская продукция поставляется на крупнейшие промышленные предприятия Тамбовской области и других российских регионов, а также в Мордовию, Дагестан, Белоруссию, Казахстан.

В конце прошлого года на предприятии была запущена новая линия — по производству шпагата. Производительность цеха составляет 1800 тонн в год. За десять месяцев 2020 года произведено 1400 тонн.

«Эта продукция очень востребована, поставки идут в несколько регионов. Особым спросом шпагат пользуется у сельхозпроизводителей, фермерских хозяйств, садовых товариществ, и спрос на него уже превышает предложение. Поэтому в ближайшее время будет приобретена еще одна линия. Планируется, что к сезону производство шпагата достигнет 3 тыс. тонн», — рассказал руководитель предприятия Игорь Агапов.

Губернатор Александр Никитин отметил, что тамбовский промышленный кластер успешно развивается. Уваровский «Гранит М» — в числе лучших предприятий. Здесь выпускается продукция по линии импортозамещения, создаются новые рабочие места, что сегодня очень важно. Благодаря новому производству шпагатов появилось 30 дополнительных рабочих мест со средней зарплатой 30−40 тысяч рублей.

Глава региона обсудил с руководством предприятия и города Уварово одну из самых острых проблем промышленных производств — нехватку рабочих рук. Эту проблему региональная и местная власть помогают решать, объединяя ресурсы производственной и образовательной сфер.