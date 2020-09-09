Санкт-Петербург, 9 сентября, 2020, 18:05 — ИА Регнум. Более шести тысяч петербургских медиков, в том числе 35 умерших, были признаны пострадавшими от коронавирусной инфекции вследствие оказания помощи пациентам. Более пяти тысяч специалистов уже получили выплаты на общую сумму почти в 2 млрд рублей. Об этом 9 сентября сообщили в пресс-службе комитета по социальной политике Санкт-Петербурга.

Дарья Драй ИА REGNUM Врач

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: все ещё первая волна – все новости»

В настоящее время комиссиями учреждений признано пострадавшими вследствие оказания помощи пациентам, заболевшим новой коронавирусной инфекцией, 6835 медицинских работников, в том числе 35 умерших.

«Общая сумма оформленных выплат составляет 1 млрд 769 млн 800 тыс. руб. в отношении 5826 пострадавших медицинских работников и 22 умерших», — уточнили в комитете.

Читайте также: В Петербурге ускорят выплаты медикам за заражение коронавирусом

Например, 303 пострадавших и трое умерших медработников Городской станции скорой медицинской помощи получили выплаты на общую сумму в 93,9 млн рублей в отношении.

«В выплатах отказано 55 человек в связи с отсутствием права», — уточнили в ведомстве.

В комитете по соцполитики указали, что единовременная выплата является дополнительной мерой социальной поддержки медицинских работников, которая предоставляется за счет средств бюджета Санкт-Петербурга. Решение о предоставлении либо отказе в предоставлении денежной выплаты базируется на сведениях, указанных в акте о признании (непризнании) медицинского работника пострадавшим вследствие оказания помощи пациентам, заболевшим COVID-19.

Читайте также: Стену памяти погибшим от COVID-19 медикам Петербурга могут перенести

Однако в ведомстве уточнили, что пересмотрит все решения из списка «отказников» чтобы исключить неоднозначное толкование норм действующих правовых актов. Кроме того, будет рассмотрен вопрос создания комиссии при Комитете по социальной политике города для оценки спорных ситуаций.

Читайте также: В Петербурге началась проверка выплат медикам за лечение COVID-19