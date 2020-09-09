Калуга, 9 сентября, 2020, 18:40 — ИА Регнум. Почта России в рамках празднования Года памяти и славы выпустила уникальное издание «Книга о героях». В Калужской области два экземпляра книги вручены героям историй, а ещё одна из книг передана в музейную выставку Калужского почтамта, сообщила 9 сентября корреспонденту ИА REGNUM представитель УФПС Калужской области Макрорегион Центр Ольга Строк.

Фото пресс-службы УФПС Калужской области. Почта России почтила своих героев памятной книгой

В книгу о героях вошла история старейшего работника Калужского почтамта Евдокии Малаховой. В годы войны она проходила службу в отдельной 404 роте связи в должности телеграфиста. Первая награда и самая памятная для Малаховой — «За оборону Москвы». В книге также изложена фронтовая биография Иннокентия Голохвастого, рассказанная начальником почтового отделения калужского пригородного посёлка Резвань.

В первоначальное издание книги вошли от руки записанные воспоминания ветеранов о работе почты в годы Великой Отечественной войны на передовой и в тылу, о героических подвигах земляков, восстановлении и развитии почтовой связи в послевоенные годы. Кроме живых воспоминаний очевидцев, издание содержит архивные документы и фотографии. Рукописная «Книга о героях» побывала во всех уголках России и была передана в Москву, где её напечатали тиражом в 500 экземпляров.