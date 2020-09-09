Ичалковский район, Мордовия, 9 сентября, 2020, 17:47 — ИА Регнум. В Мордовии 9 сентября с рабочим визитом находится первый заместитель министра просвещения РФ Дмитрий Глушко. Вместе с главой республики Владимиром Волковым, зампредом правительства региона Галиной Лотвановой и замглавы республиканского минобразования Галиной Явкиной он посетил две сельские школы в Рождествено и Оброчном Ичалковского района, где оценил систему организации горячего питания, сообщает пресс-служба правительства Мордовии.

Пресс-служба правительства Мордовии

Продегустировав школьный обед, Глушко дал положительную оценку организации горячего школьного питания в Мордовии.

«Я вижу, что эта работа началась не с первого сентября, а достаточно давно. Это сразу видно. Выполняя поручение президента России Владимира Путина по организации бесплатного горячего питания для учащихся 1−4-х классов школ нашей страны, важнейшим элементом, всем смыслом работы становится формирование комплексных программ организации горячего и здорового питания школьников. Это очень важно», — подчеркнул замминистра.

Он добавил, что пример мордовских школ демонстрирует хорошую организацию работы в этом направлении. Особым образом он отметил тот факт, что со школами республики работают местные производители — это контроль качества продукции, это дополнительные рабочие места. Питание контролирует родительская общественность.

Глушко рассказал, что вскоре на портале Госуслуг будет доступен сервис, который обеспечит обратную связь от производителя к потребителю по школьному питанию.

«Самое главное, чтобы это питание было качественным, продукты — самыми свежими. Мне кажется, что в Мордовии в этом направлении заложена очень большая основа, есть чему поучиться и федеральному министерству, и другим регионам», — заключил Глушко.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 сентября текущего года глава Мордовии, открывая новую школу в Торбеевском районе, был приглашен на дегустацию школьного обеда в столовой нового учреждения. Волков высоко оценил все блюда меню и оплатил свой обед в школьной столовой.