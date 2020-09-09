Киев, 9 сентября, 2020, 17:47 — ИА Регнум. Президент Украины Владимир Зеленский считает, что местные власти, которые выступают против усиления карантина, пытаются таким образом завоевать симпатии электората в преддверии местных выборов.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Коронавирус

Об этом он заявил журналистам сегодня, 9 сентября, передает корреспондент ИА REGNUM.

Президент назвал таких мэров «бунтарями», которые перед местными выборами хотят нравиться людям.

«Хотят все открывать… предоставлять возможность ходить без масок, закрывать глаза и не видеть, что просто вдруг в их городах за день 200−250 детей заболели», — заявил Зеленский.

Президент призвал представителей местных властей быть «одной командой» с центральным руководством страны и в обратном случае готов проучить «мэров-бунтарей».

»Посчитаем количество погибших от COVID-19 из-за их бунта… и заставим лично ходить по домам семей умерших и смотреть людям в глаза», — отметил он.

ИА REGNUM напоминает, что против усиления карантинных ограничений выступают мэры ряда городов на Западной Украине, которые правительство страны отнесло к «красной» коронавирусной зоне.

5 сентября стало известно, что власти Ивано-Франковска и Тернополя подали в суд на правительство страны с требованием отменить незаконные, по их мнению, карантинные ограничения. Сегодня о своем намерении судиться с центральной властью заявили в Черновцах.