Белгород, 9 сентября, 2020, 17:44 — ИА Регнум. Первая партия вакцины против гриппа поступила в Белгородскую область. Регион получил новый трёхвалентный препарат, рассказала журналистам 9 сентября на брифинге заместитель начальника областного департамента здравоохранения Ирина Николаева.

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В медицинские организации доставили 87 тысяч доз детской вакцины и 208 тысяч доз двух видов идентичных по своему составу вакцин для взрослых. Это порядка 47% и 40% от планов поставки соответственно. За счёт средств федерального бюджета прививки от гриппа получат свыше 698 тысяч жителей, в том числе более 182 тысяч детей.

Всего в нынешнем эпидемическом сезоне планируется привить 919 тысяч человек, что позволит увеличить охват вакцинированного населения до 60% .