Тамбов, 9 сентября, 2020, 17:34 — ИА Регнум. Глава администрации Тамбовской области Александр Никитин сегодня, 9 сентября, поздравил жителей райцентра Уварово с открытием нового детского сада «Вишенка»,сообщили ИА REGNUM в областном управлении информационной политики. В нем будут получать дошкольное образование 50 детишек в возрасте 1,5 — 3 лет.

Tambov.gov.ru Губернатор Александр Никитин посетил детский сад «Вишенка» в Уварово

Город Уварово позиционирует себя как «вишневая столица региона». Здесь выращивают много вишневых деревьев, проходит фестиваль «Вишневарово», так что над названием нового детского сада долго думать не пришлось. С открытием «Вишенки» в городе исчезнет очередность в детсады и появятся новые рабочие места. Сегодня с долгожданным событием уваровцев поздравил губернатор Александр Никитин.

Строить детский сад «Вишенка» в Уварово начали в конце 2019 года. Он рассчитан на 50 мест. На эти цели выделено 76,4 млн рублей, из которых 39,6 млн рублей — средства федерального бюджета.

Проект детского сада разработан в соответствии с требованиями к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных учреждений, с учетом современных технологий, включен в реестр типовой проектной документации Минстроя РФ.

«Вишенка» станет вторым корпусом детского сада «Золотая рыбка». Здесь будут организованы две группы для детей от 1,5 до 2 лет, одна группа для детей 2 — 3 лет. По достижении воспитанниками трёхлетнего возраста они будут переходить в главный корпус детского сада для продолжения получения дошкольного образования.

Концепция детского сада предусматривает создание образовательной среды для развития творческих способностей детей через различные виды деятельности. В детском саду предусмотрена студия комфорта и центр развития. Для ребятишек организованы сенсорная комната, изостудия, а также музыкально-спортивный зал с интерактивным полом.

Арт-пространство продолжается и на территории детского сада. На улице будет оборудована общая для всех групп арт-зона, где дети смогут воспользоваться мольбертами, кистями и красками. Здесь же будут проходить пленэры и выставки детских рисунков. В детском саду предусмотрена летняя мини-сцена для организации театрализованных представлений, общая спортивная площадка.

Глава региона подчеркнул, что задуманная концепция в новом детском саду реализована полностью.

«Здесь создано всё для максимального развития творческих способностей детей. В такой детский сад ребенку интересно будет прийти, а вечером он не захочет отсюда уходить, — подчеркнул Александр Никитин.

Доступность дошкольного образования — тема номер один для мам, находящихся в декретном отпуске по уходу за ребенком. Поэтому строительству детских садов на Тамбовщине уделяется большое внимание. Для ликвидации очереди в детские сады в 2020 году по региональному проекту «Содействие занятости женщин — создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» национального проекта «Демография» будет завершено строительство семи детских садов на 910 мест.

«Президент России Владимир Путин ставит перед нами глобальные задачи по обеспечению доступности дошкольного образования. И наша область взяла повышенные обязательства снять актуальную очередь детей в возрасте до 3 лет к 2021 году», — напомнил губернатор.

По национальному проекту «Демография» регионального проекта «Содействие занятости женщин — создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» на территории области до 2022 года будет построено 14 детских садов на 2130 мест. На эти цели из федерального бюджета выделено 1,5 млрд рублей.