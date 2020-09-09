Санкт-Петербург, 9 сентября, 2020, 17:35 — ИА Регнум. По итогам лета 2020 года Санкт-Петербург занял восьмое место в Национальном экологическом рейтинге регионов России. Об этом 9 сентября сообщили в ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

Дарья Драй ИА REGNUM Санкт-Петербург, Невский проспект

Рейтинг рассчитывается на основе информации об экологически значимых событиях, происшествиях и проблемах. Северная столица за последние годы укрепила свои позиции — в 2015 году по итогам летнего периода Петербург занимал 27 место.

«Наш город традиционно уделяет особое внимание сохранению окружающей среды, улучшению ее качества и повышению экологической культуры населения. Среди актуальных вопросов развития города экологическая тематика является приоритетной», — пояснили в управлении.

В июне в рамках реализации региональной составляющей федерального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» национального проекта «Экология» начались работы по расчистке русла реки Смоленки на участке от Смоленского моста до Наличного моста. В августе для решения проблемы неприятных запахов создана межведомственная группа по запахам.

«Высокие практические результаты достигаются и благодаря неравнодушному отношению петербуржцев к охране окружающей среды, поддержке общественных инициатив в этой сфере», — подытожили в УГМС.