Калуга, 9 сентября, 2020, 17:54 — ИА Регнум. В Калужской области положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 27 человек за последние сутки, сообщает 9 сентября корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на информацию федерального штаба.

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Всего в регионе подтверждено 8 тыс. 329 положительных тестов, 1 тыс. 129 человек находятся на лечении, 7 тыс. 129 человек выздоровели, 71 человек умер.

Больше всего подтверждённых положительных результатов тестов — в Калуге (259), в Обнинске (124), в Людиновском районе (116), в Боровском районе (99), в Жуковском районе (71) и в Дзержинском районе (65).