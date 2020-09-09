Вашингтон, 9 сентября, 2020, 17:18 — ИА Регнум. Идея выдвижения Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира понравилась президенту Соединённых Штатов. Об этом он написал 9 сентября в Twitter.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

Комментируя инициативу Кристиана Тайбринг-Джедде — депутата от «Партии прогресса» (Норвегия) и председателя Парламентской ассамблеи НАТО, Трамп запостил соответствующее сообщение The Jerusalem Post, добавив: «Спасибо!»

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Тайбринг-Джедде предложил выдвинуть Трампа на премию за его посредничество в соглашении Израиля и ОАЭ о полной нормализации отношений.