Москва, 10 сентября, 2020, 04:17 — ИА Регнум. Возвращение праздника 3 сентября — Дня Победы над Японией можно только поддерживать и приветствовать. К сожалению, до сих пор продолжаются попытки затушевать смысл этого события, подделываясь под нездоровые нормы, унаследованные прямиком из темных 90-х. О том, как такие действия могут затмить хорошую инициативу, рассказывает политический обозреватель ИА REGNUMАнатолий Кошкин.

«За победу над Японией». Медаль СССР. 1945

Для чего праздник Победы над милитаристской Японией был переименован в «День окончания Второй мировой войны»? Говорят, что так сказываются попытки не обижать современных японцев, хотя ни малейшей обиды в этом нет. И в самой Японии милитаризм времен Второй мировой давно осужден. Точно так же, как осужден гитлеровский фашизм в Германии, в которой также День Победы не воспринимается никем из нормальных немцев как оскорбление.

Многие серьезные ученые, политики и общественные деятели России подписали обращение к президенту России, в котором аргументированно доказывали необходимость чтить дату 3 сентября именно как День Победы над Японией. В чем же заключается их аргументация?

Читайте статью Анатолия Кошкина «Искажать смысл и название Дня Победы над Японией недопустимо!».