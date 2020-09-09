Санкт-Петербург, 9 сентября, 2020, 17:05 — ИА Регнум. Жителей Санкт-Петербурга предупреждают о надвигающемся шторме. 10 сентября в городе на Неве ожидается усиление ветра, в некоторых местах до 23 м/с и ливневые дожди. Об этом 9 сентября сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Санкт-Петербургу.

(сс) George Hodan Ливень

Согласно прогнозу ФГБУ «Северо-Западное УГМС», 10 сентября в Санкт-Петербурге ожидается облачная, днем с прояснениями погода. Ночью дождь, местами сильный, днем кратковременные дожди, в отдельных районах ливни.

«Ветер ночью южный, юго-западный, днем западный, северо-западный умеренный, утром, днем местами порывы сильного», — говорится в сообщении.

Температура воздуха ночью +11…+13 гр., днем +13…+15 гр. Атмосферное давление будет ночью понижаться, днем повышаться.