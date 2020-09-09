Нальчик, 9 сентября, 2020, 16:59 — ИА Регнум. В Кабардино-Балкарии возбуждено два уголовных дела по факту двух ДТП, произошедших 8 сентября. В результате автоаварий пострадали 17 человек, погибла женщина. Оба ДТП произошли в Баксанском районе. Ход расследования происшествий взят на контроль прокуратуры, сообщили в надзорном ведомстве.

Kaatjem Авария

Как сообщало ИА REGNUM, утром 8 сентября на трассе «Кавказ» столкнулись три автомобиля, в том числе рейсовая пассажирская маршрутка. В результате ДТП пострадали 12 человек, среди которых трехлетний ребенок. Три человека находятся в тяжелом состоянии.

Днем 8 сентября в ДТП погибла женщина 1939 года рождения. Два водителя и трое пассажиров доставлены в медицинские учреждения с травмами различной степени тяжести.