Пекин, 10 сентября, 2020, 07:16 — ИА Регнум. Визит главы китайского МИД Ван И во Францию и его выступление перед экспертами Французского института международных отношений (IFRI) стали еще одним важным шагом на пути китайско-европейского сотрудничества. О том, как именно Ван И представил китайскую стратегию в отношении главных проблем современности, рассказывает обозреватель ИА REGNUM Владимир Павленко.

Дарья Антонова ИА REGNUM Глава МИД КНР Ван И

IFRI не даром считается одним из самых мощных европейских «мыслетанков», ответственных за выработку политической стратегии. Выбор Ван И именно этой площадки для освещения китайского видения мировых проблем и ответов на вопросы экспертов еще раз подтвердили статус этого французского института. Что же касается самого выступления, то китайскому министру иностранных дел представился самый удобный случай для того, чтобы нанести несколько мощных ударов по сделанной в США антикитайской пропагандистской концепции.

Прежде всего это касалось непрекращающихся попыток США убедить Европу и весь свет в том, что Китай хочет «захватить весь мир» и его борьба с США — это борьба за мировое господство. Ван И отверг такой подход, постаравшись убедить аудиторию в том, что сама концепция такого «господства» противоречит китайскому традиционному мировоззрению. Как же видит Пекин позитивный вариант развития Китая, Европы и всего мира?

Читайте в статье Владимира Павленко «Глава МИД Китая Ван И выступил в крупном западном «мозговом центре»».