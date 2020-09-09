Чита, 9 сентября, 2020, 16:30 — ИА Регнум. Экипажи сверхзвуковых истребителей-перехватчиков МиГ-31БМ в ходе летно-тактических учений уничтожили в стратосфере несколько мишеней, имитирующих сверхзвуковые ракеты, сообщает 9 сентября пресс-служба Центрального военного округа.

Mil.ru МиГ-31

Учения проходили в Забайкалье, в них было задействовано «пять истребителей-перехватчиков Ми-31БМ истребительного авиационного полка ЦВО, 15 единиц наземной техники и более 100 военнослужащих».

Ракеты-мишени были обнаружены в едином радиолокационном поле, созданном бортовыми локаторами «Заслон-М». Имитаторы сверхзвуковых ракет были уничтожены управляемыми авиаракетами класса «воздух-воздух» на высоте около 15 км.

Справка ИА REGNUM: сверхзвуковой истребитель-перехватчик дальнего радиуса действия МиГ-31БМ был создан в СССР для длительного патрулирования и уничтожения низколетящих и высотных, в том числе скоростных, целей. Бортовое оборудование истребителя позволяет одновременно поражать шесть целей, а также вести радиолокационное сопровождение сразу 10 воздушных объектов.