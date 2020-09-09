Калуга, 9 сентября, 2020, 16:32 — ИА Регнум. Калужская область стала флагманским регионом на 26 международной туристической выставке «Отдых Leisure 2020», которая проходит в инновационном центре «Сколково» в Москве. Об этом 9 сентября сообщила корреспонденту ИА REGNUM генеральный директор регионального Агентства по развитию туризма Татьяна Каледина.

Фото Агентства по развитию туризма в Калужской области Калуга приглашает на новогодние праздники

Экспозиция выставки «Отдых Leisure» сезона 2020 сформировалась 261 участником. В выставке принимают участие компании из 32 регионов Росси, а также представители зарубежных офисов по туризму Болгарии, Испании, Китая и Кубы. Калужский региональный стенд, традиционно организованный Туристско-информационным центром «Калужский край» при поддержке министерства экономического развития области, посвящён предстоящему Новому году, когда Калуга выступит как Новогодняя столица России. Также гости калужского стенда познакомились с керамикой из Тарусы, креативными пространствами первого в стране музея мусора «МУ МУ» и «Домиком счастья» из Боровска. Немалый интерес у посетителей вызвали калужские лакомства: пряник, зефир, пастила и знаменитое калужское тесто.

«На выставке стартовала кампания по массовому продвижению проекта «Калуга — Новогодняя столица России 2021». Для участников выставки мы подготовили флаеры с новогодней программой. С этой же темой намерены отправиться на другие туристические мероприятия: осенью нас ждут Екатеринбург и Санкт-Петербург, с которыми у Калуги имеется прямое авиасообщение», — сказала Татьяна Каледина.

В 2020 году приоритетным направлением форума-выставки «Отдых Leisure» стал внутренний и въездной туризм. Калужская делегация приняла самое активное участие в деловой программе выставки. Так, 8 сентября руководитель калужского областного Агентства по развитию туризма Татьяна Каледина выступила на заседании круглого стола по теме «Императорский маршрут. Перспективы развития на 2021 год», где рассказала о развитии проекта на калужской земле и о продвижении маршрута в 2020 году. 9 сентября на заседании «Маркетинг территорий и национальный брендинг России» слово взяла начальник отдела министерства экономического развития Калужской области Елена Сергеева. На примере тура «Россия — родина космонавтики», разработанного в Калужской области, она рассказала о практике создания конкурентоспособного межрегионального туристического маршрута.