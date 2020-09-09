Грозный, 9 сентября, 2020, 16:28 — ИА Регнум. В Чечне уровень рождаемости в первом полугодии 2020 года составил 19,2 на тысячу человек населения. Это самый высокий показатель среди субъектов РФ. Второй в рейтинге субъектов России по уровню рождаемости стала Тува с результатом 18,3.

Fred974 Новорожденный

Согласно данным Росстата, третье место принадлежит северокавказской республике Ингушетии, коэффициент рождаемости на 1000 человек в которой составил 15,6.

В целом по России наблюдается снижение рождаемости на 6% по сравнению с первым полугодием 2019 года. Всего за шесть месяцев в стране родилось 811 тыс. малышей. При этом наименьшая рождаемость зафиксирована в пяти субъектах РФ, где показатель рождаемости ниже семи на тысячу человек населения. Это Тульская, Владимирская, Ленинградская и Смоленская области, а также Мордовия.