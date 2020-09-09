Тюмень, 9 сентября, 2020, 16:25 — ИА Регнум. Тюменские родители проинспектировали бесплатное питание в начальных классах и остались недовольны. Об этом сообщает портал 72.ru.

Poelidovolen.ru Школьная столовая

Ученики начальных классов одной из школ под Тюменью пожаловались родителям на бесплатные обеды, которые невозможно есть. Взрослые пришли в учебное заведение, чтобы лично проверить качество еды и сделали фотографии. Макароны с курицей и ломтики огурца выглядели крайне неаппетитно, но рациону школьника соответствовали. Однако родителей крайне возмутило другое: женщина на раздаче еды была без маски и перчаток во время проверки, на булочках сидели мухи, на столах не было салфеток.

«Я согласна с тем, что, может быть, блюда поданы не так красиво и хорошо. Но повара пятого разряда — это всё равно не уровень ресторанов или кафе. Считаю, что претензии родителей к нам необоснованны. Мы выезжали в школу с проверкой, никаких нарушений не выявлено», — ответила на претензии родителей директор комбината питания «Магия вкуса» Марина Сыскова.

Она отметила, что на днях на комбинат приезжали сотрудники Роспотребнадзора. Сейчас ожидается проверка из департамента образования Тюменской области.