Ярославский губернатор поручил начать работы на взорвавшемся доме
Ярославль, 9 сентября, 2020, 16:10 — ИА Регнум. Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов поручил начать аварийно-восстановительные работы на втором подъезде дома в Ярославле, где произошёл взрыв газа. Об этом губернатор сообщил в социальных сетях.
2 сентября, как заявили в мэрии Ярославля, жители третьего подъезда дома начали возвращаться в свои квартиры. Однако большинство людей не хочет заселяться назад. Они опасаются, что жить в доме после взрыва опасно. Губернатор планирует лично встретиться с жильцами.
Ранее власти заявили, что повреждённый дом будут восстанавливать. При этом жители 14 полностью разрушенных квартир получат новое жильё.
Взрыв на улице Батова, 5 корпус 2 произошёл 21 августа 2020 года, погибли 3 человека. Сейчас большинство жильцов пострадавшего дома проживают в гостинице, у родственников и знакомых.