Ярославль, 9 сентября, 2020, 16:10 — ИА Регнум. Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов поручил начать аварийно-восстановительные работы на втором подъезде дома в Ярославле, где произошёл взрыв газа. Об этом губернатор сообщил в социальных сетях.

Взорвавшийся дом в Ярославле

«На этот период жители 3 подъезда будут отселены. Им должны быть обеспечены комфортные и безопасные условия проживания. Поручил после завершения работ организовать повторное обследование дома. Принимать решение о пригодности здания для проживания будем только на основании этого заключения», — сообщил губернатор Дмитрий Миронов.

2 сентября, как заявили в мэрии Ярославля, жители третьего подъезда дома начали возвращаться в свои квартиры. Однако большинство людей не хочет заселяться назад. Они опасаются, что жить в доме после взрыва опасно. Губернатор планирует лично встретиться с жильцами.

«Планирую встретиться с жителями сам. Интересы каждого человека должны быть приняты во внимание. На каждый вопрос люди должны получать конкретный ответ. Безопасность жильцов, их семей должна быть приоритетом. К тем, кто пытается спекулировать на трагедии, отношение может быть только одно — резко отрицательное. Вопросы и проблемы жителей поврежденного дома решают и будут решать Правительство области и мэрия города Ярославля», — написал Дмитрий Миронов.

Ранее власти заявили, что повреждённый дом будут восстанавливать. При этом жители 14 полностью разрушенных квартир получат новое жильё.

Взрыв на улице Батова, 5 корпус 2 произошёл 21 августа 2020 года, погибли 3 человека. Сейчас большинство жильцов пострадавшего дома проживают в гостинице, у родственников и знакомых.