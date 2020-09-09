Санкт-Петербург, 9 сентября, 2020, 17:06 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге неадекватный мужчина с топором напугал посетителей гипермаркета. Он скидывал товар с полок и кричал, из-за чего охране магазина пришлось обезвреживать его. Об этом 9 сентября ИА REGNUM рассказали в пресс-службе ГК «О`кей».

Petr Kratochvil Топор

Инцидент произошел вечером 8 сентября в гипермаркете на проспекте Науки. По словам собеседника агентства, мужчина подошел к выкладке с топорами, взял инструмент, который был в чехле и начал ходить по магазину, скидывая товар с полок.

«При этом угроз в сторону посетителей не было, он ни на кого не нападал, — отметил собеседник агентства. — Нарушитель порядка был обезврежен охраной гипермаркета и затем передан сотрудникам полиции».

Отметим, в результате происшествия пострадавших нет ни среди посетителей, ни среди персонала.