Москва, 9 сентября, 2020, 16:04 — ИА Регнум. В настоящий период гражданам России лучше не диверсифицировать свою валютную корзину, считает доцент кафедры финансов и цен РЭУ им. Г. В. Плеханова Диана Степанова. Об этом она заявила 9 сентября корреспонденту ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Курс валют

«В периоды высокой валютной волатильности гражданам не стоит перекладываться из дешевеющего рубля в дорожающие доллары, евро, так как в итоге они, скорее всего, купят валюту по самой высокой цене, — сказала Степанова. — Рано предсказывать крах доллара и резко отказываться от него в пользу евро. Жителям РФ можно посоветовать не паниковать и не совершать опрометчивых валютных покупок и конвертаций. Сейчас не время диверсифицировать гражданам свою валютную корзину, все ведущие торгуемые зарубежные валюты находятся на максимуме своей стоимости».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее прозвучало мнение, что волатильность, которая в настоящее время существует в различных секторах мировой экономики, в целом не оказывает влияние на макроэкономические показатели российской экономики.