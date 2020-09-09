Москва, 9 сентября, 2020, 16:00 — ИА Регнум. Сегодня, 9 сентября с утра обвал цен на нефть, пробивших 8 сентября все возможные уровни поддержки, приостановился, а на дневных торгах цены перешли к росту, заявила корреспонденту ИА REGNUM заместитель руководителя ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчакова.

lalabell68 Нефтяная вышка

«К вечеру цена нефти Brent прибавляет 1,1%, а цена WTI — 1,7%. При этом Brent снова торгуется выше $40 за баррель, хотя вчера провалилась ниже этого уровня.

По-видимому, возвращению цен на нефть к росту способствовало продление президентом США ограничений на геологоразведку у побережья Флориды/

Также росту котировок помог обзор инвестиционного банка Morgan Stanley, прогнозирующего не избыток, как большинство экспертов, а дефицит предложения нефти до конца 2020 года.

Уровень поддержки по Brent теперь располагается на $39,60 за баррель, но, если на фоне всемирного негатива этот уровень не удастся удержать, цена североморской смеси может понизиться до $35.

На сегодняшний день цена на Brent прогнозируется в диапазоне $39,90−41 за баррель», — считает эксперт.

Читайте также: Мировые цены на нефть интенсивно снижаются с начала недели