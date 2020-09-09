Лукашенко раскрыл причину ненависти к нему со стороны США
Минск, 9 сентября, 2020, 15:57 — ИА Регнум. Причина ненависти к президенту Белоруссии Александру Лукашенко со стороны Соединённых Штатов кроется в том, что глава государства не пустил в страну американского финансиста Джорджа Сороса и не сделал республику частью санитарного кордона вокруг России. Об этом белорусский лидер заявил в интервью российским СМИ.
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Лукашенко напомнил, что 26 лет назад, когда страной руководил Станислав Шушкевич, состоялся визит в Белоруссию президента Соединённых Штатов Билла Клинтона, и «всё было заготовлено», чтобы сформировать «этот санитарный кордон — прибалтийской республики, Беларусь, Украина»
Как сообщало ИА REGNUM, накануне, 8 сентября, президент Белоруссии Александр Лукашенко дал интервью российским СМИ, в котором честно и откровенно ответил на целый ряд острых вопросов.