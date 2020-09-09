Москва, 9 сентября, 2020, 15:53 — ИА Регнум. Рубль 9 сентября выравнивает свои позиции после стресса накануне, 8 сентября, заявила корреспонденту ИА REGNUM старший аналитик ИАЦ «Альпари» Анна Бодрова.

Дарья Антонова ИА REGNUM Курс валют

«Это происходит и на фоне выкупа инвесторами подешевевших активов, и ввиду восстановления цены на нефть. Баррель нефти марки Brent сегодня утром обновлял минимумы с 16 июня 2020 года.

Позже участники торгов сочли его перепроданным и начали покупать. Ближе к вееру «бочка» североморской нефти торгуется около $40,19.

Доллар США к вечеру возвращается в более-менее спокойный торговый коридор и стоит 75,85 руб. Сейчас, пока рынки капитала неспокойны, а инвесторы осторожно относятся к риску, «американец» может закрепиться в пределах 74−76 руб.

Евро торгуется по 89,15 руб., выглядит чуть менее дорогим, чем накануне, и может стабилизироваться в коридоре 88,50−90,00 руб.

Очень хорошо видно, что предыдущие курсовые качки были в большей степени связаны с рыночными эмоциями, чем с реальной угрозой экономикам», — пояснила эксперт.

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