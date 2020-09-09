Ново-Огарево, Московская область, 9 сентября, 2020, 15:39 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин рассчитывает, что власти в срок подготовятся к новому отопительному сезону. Об этом он заявил 9 сентября на совещании с членами правительства, которое проходит в режиме видеоконференции.

Иван Шилов ИА REGNUM Отопление

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"Надеюсь, что зима нас врасплох не застанет», — сказал Путин и попросил министра энергетики Александра Новака и министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Владимира Якушева рассказать о подготовке к зиме.

Первоочередным вопросом глава государства назвал готовность объектов энергетики и системы ЖКХ к отопительному сезону.

Он также отметил, что в некоторых регионах страны чувствуется осень, тогда как на юге ещё продолжается туристический сезон.