Подгорица, 9 сентября, 2020, 15:33 — ИА Регнум. По данным Службы занятости Черногории (ZZZCG), на конец августа 2020 года в стране официально было 43,07 тыс. безработных, что на 1,6% больше, чем в июле текущего года.

Бен Шан. Безработные. 1938

Уровень безработицы составил 18,56%. Самый высокий показатель безработицы в Черногории — 32,7% был зафиксирован в июле 2000 года, а самый низкий — в августе 2009 года — 10,1%.

С начала года в бюро зарегистрировано 8,35 тысячи новых соискателей и объявлено 14,84 тысячи вакансий.