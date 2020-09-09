Ярославль, 9 сентября, 2020, 15:32 — ИА Регнум. Бывший сотрудник Федеральной службы исполнения наказаний Сергей Суслов признан виновным в халатности, повлекшей причинение тяжкого вреда здоровью. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Сергей Суслов в зале суда

Само происшествие случилось 1 февраля 2019 года на улице Большая Октябрьская в Ярославле. На жительницу города Марину Тетерюкову, шедшую по пешеходной дорожке, рухнули снежные глыбы с одного из зданий. Женщина оказалась в реанимации, у нее до сих пор полная парализация тела.

Собственником здания являлось одно из подразделений ФСИН — «Главное управление по обеспечению деятельности оперативных подразделений». По версии следствия Сергей Суслов не предпринял мер на заключение контрактов на уборку кровли дома в зимний период 2018—2019 годов. Сам подсудимый вину не признавал, считая, что организация уборки не входит в его должностные обязанности.

Кировский районный суд признал Сергея Суслова виновным в халатности и приговорил к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком Как ранее сообщало ИА REGNUM суд удовлетворил гражданский иск потерпевшей к ФСИН. Федеральная служба должна заплатить Марине Тетерюковой 2 миллиона 630 тысяч рублей.