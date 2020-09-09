Черкесск, 9 сентября, 2020, 15:28 — ИА Регнум. В трех субъектах Северо-Кавказского федерального округа на протяжении текущих суток, 9 сентября, ожидается прохождение комплекса неблагоприятных погодных явлений. В Чечне, Ингушетии и Карачаево-Черкесии объявлено штормовое предупреждение из-за сильных ливней. Они будут сопровождаться градом и шквалистым усилением ветра до 20−25 м/с, сообщили 9 сентября в пресс-службе Гидрометцентра.

(сс) Pridatko Oleksandr Ливень

В связи с этим в МЧС предупредили жителей и гостей регионов об опасностях, которые могут вызвать сильные дожди. Так, на реках ожидается подъем уровня воды до неблагоприятных отметок, возможны также повреждения линий электропередачи и отключение электроэнергии, а также сход селей.

Между тем в отдельных районах округа продолжает стоять жаркая погода, сохраняется чрезвычайная пожароопасность (5 класс) в западной и северной частях Ставропольского края, а в Северной Осетии — в северных районах. В Ингушетии такая же ситуация будет наблюдаться 9−12 сентября в северных районах, а в Чечне — в северо-западных.