Саратов, 9 сентября, 2020, 15:32 — ИА Регнум. В Саратовской области с начала года проведено 1051 исследование особей клещей на наличие возбудителей инфекции. За медицинской помощью, по состоянию на 8 сентября, с начала сезона обратились 746 человек, в том числе 244 ребенка. Об этом сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора области.

JerzyGorecki Клещ

По итогам обследования у двух особей клещей выявили возбудитель гранулоцитарного анаплазмоза, возбудителя иксодового боррелиоза — у 11 особей, в том числе у одного из окружающей среды.

В профилактических целях от инфекций, передаваемых клещами, обработали территории летних оздоровительных лагерей области на площади 475,92 га.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, в июне 2020 года в Саратовской области число пострадавших от укусов клещей было на прошлогоднем уровне. В медицинские организации области обратились 538 человек, пострадавших от укусов клещей, в том числе 193 детей.

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