Минск, 9 сентября, 2020, 15:11 — ИА Регнум. В сложившейся ситуации вокруг российского блогера Алексея Навального президент Белоруссии Александр Лукашенко не мог не предать огласке перехваченный белорусскими спецслужбами разговор представителей Запада «об отравлении» оппозиционера. Об этом глава государства заявил в интервью российским журналистам.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Лукашенко

При этом белорусский лидер признался, что прежде чем пойти на такой шаг, он очень серьёзно подумал. Лукашенко откинул подозрения о том, что представленная им аудиозапись могла быть фальсификацией.

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«Прежде чем бросаться этими словами, надо же понимать, что эту информацию выдаёт президент, — добавил глава государства. — И прежде, чем её выдать, я тысячу раз подумал».

Лукашенко также сказал, что основной причиной, которая побудила его обнародовать аудиозапись, стала дружба с президентом РФ Владимиром Путиным.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале сентября президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о перехвате разговора между Варшавой и Берлином об инциденте с российским блогером Алексеем Навальным. Как следует из аудиозаписи, «отравление» оппозиционера боевым ядом, о чём заявляют власти ФРГ, является фальсификацией. Личности участников переговоров неизвестны, в Кремле заявили, что запись анализируют спецслужбы. При этом сотрудники белорусских спецслужб полагают, что беседу вели «не поляк и американец», а люди с американским акцентом.