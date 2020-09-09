В Тверской области началось строительство завода корейской компании Orion
Калининский район, Тверская область, 9 сентября, 2020, 15:10 — ИА Регнум. Церемония закладки камня на месте строительства нового завода по производству продуктов питания корейской компании Orion состоялась 9 сентября у деревни Кривцово Никулинского сельского поселения Калининского района Тверской области. В церемонии участие приняли губернатор Тверской области Игорь Руденя и генеральный директор компании Пак Чонг Рюль, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства Тверской области. Также с компанией было подписано соглашение о сотрудничестве в рамках реализации проекта строительства второго завода на территории Тверской области.
Глава региона отметил, что инвесторам, приходящим в регион, правительство области оказывает максимальное содействие. В частности, корейской компании помогли в приобретении земельного участка под завод рядом с трассой М-10 «Россия», также регион возьмёт на себя строительство подъездной дороги к предприятию, на эти цели в бюджете заложили 65 млн рублей. Также компании готовы предоставить субсидии по налогам на имущество и на прибыль. За пять лет, с 2024 года, сумма бюджетной поддержки может составить более 340 млн рублей, тогда как за тот же период налоговые отчисления компании прогнозируются в сумме свыше 850 млн рублей.
Новый завод ООО «Орион Интернейшнл Евро» будет построен за два года. Губернатор Игорь Руденя и Пак Чонг Рюль осмотрели территорию строящегося завода «Орион Интернешнл Евро», обсудили ход реализации проекта. На данный момент здесь ведутся подготовительные земляные работы, подписан договор о начале строительно-монтажного этапа возведения.
Как отмечалось, на первом этапе реализации проекта запланирован запуск семи-восьми производственных линий с различными видами кондитерских изделий, запуск в эксплуатацию первой очереди запланирован на декабрь 2022 года. Затем инвестор намерен построить ещё три производственных здания. Общая стоимость инвестиционного проекта оценивается в 5 млрд рублей.
ООО «Орион Интернейшнл Евро» является головной компанией группы «Орион» в России. Офисы корейской компании открыты более чем в 60 странах мира. В России производства расположены в Новосибирске и Твери. Завод в Твери был запущен в 2006 году, объем инвестиций составил 40 млн долларов США. Его производительность — до 7 тыс. тонн кондитерских изделий в год. Создано более 330 рабочих мест.