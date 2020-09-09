Калининский район, Тверская область, 9 сентября, 2020, 15:10 — ИА Регнум. Церемония закладки камня на месте строительства нового завода по производству продуктов питания корейской компании Orion состоялась 9 сентября у деревни Кривцово Никулинского сельского поселения Калининского района Тверской области. В церемонии участие приняли губернатор Тверской области Игорь Руденя и генеральный директор компании Пак Чонг Рюль, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства Тверской области. Также с компанией было подписано соглашение о сотрудничестве в рамках реализации проекта строительства второго завода на территории Тверской области.

Пресс-служба правительства Тверской области Церемония закладки камня на месте строительства нового завода по производству продуктов питания корейской компании Orion

«Компания «Орион» является одним из лидеров продовольственного рынка кондитерских изделий. Сегодня мы положили начало развитию новой очереди производства продукции в Тверской области. К 2026 году здесь будет работать порядка 350 человек. Реализация проекта даст тверскому региону большой объем производства, грузооборот, налоговые отчисления. Это значительный вклад в развитие экономики Верхневолжья», — отметил Игорь Руденя на церемонии.

Пресс-служба правительства Тверской области Церемония закладки камня на месте строительства нового завода по производству продуктов питания корейской компании Orion

Глава региона отметил, что инвесторам, приходящим в регион, правительство области оказывает максимальное содействие. В частности, корейской компании помогли в приобретении земельного участка под завод рядом с трассой М-10 «Россия», также регион возьмёт на себя строительство подъездной дороги к предприятию, на эти цели в бюджете заложили 65 млн рублей. Также компании готовы предоставить субсидии по налогам на имущество и на прибыль. За пять лет, с 2024 года, сумма бюджетной поддержки может составить более 340 млн рублей, тогда как за тот же период налоговые отчисления компании прогнозируются в сумме свыше 850 млн рублей.

«Правительство региона оказывает нам большую помощь в реализации данного проекта. Мы очень надеемся, что запустим завод в срок и обеспечим Тверскую область новыми рабочими местами», — отметил Пак Чонг Рюль.

Новый завод ООО «Орион Интернейшнл Евро» будет построен за два года. Губернатор Игорь Руденя и Пак Чонг Рюль осмотрели территорию строящегося завода «Орион Интернешнл Евро», обсудили ход реализации проекта. На данный момент здесь ведутся подготовительные земляные работы, подписан договор о начале строительно-монтажного этапа возведения.

Как отмечалось, на первом этапе реализации проекта запланирован запуск семи-восьми производственных линий с различными видами кондитерских изделий, запуск в эксплуатацию первой очереди запланирован на декабрь 2022 года. Затем инвестор намерен построить ещё три производственных здания. Общая стоимость инвестиционного проекта оценивается в 5 млрд рублей.

ООО «Орион Интернейшнл Евро» является головной компанией группы «Орион» в России. Офисы корейской компании открыты более чем в 60 странах мира. В России производства расположены в Новосибирске и Твери. Завод в Твери был запущен в 2006 году, объем инвестиций составил 40 млн долларов США. Его производительность — до 7 тыс. тонн кондитерских изделий в год. Создано более 330 рабочих мест.