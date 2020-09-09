Ярославль, 9 сентября, 2020, 15:04 — ИА Регнум. Ярославские коммунисты опровергли свою причастность к выпуску газеты, направленной против кандидата в депутаты Госдумы, бывшего губернатора области Анатолия Лисицына. Об этом рассказала кандидат в депутаты от КПРФ Елена Кузнецова.

Поддельная газета в Ярославле

В почтовые ящики жителей области неизвестные разбрасывают газету «Советская Ярославия», в которой от имени коммунистов очерняют Лисицына. В КПРФ заверяют: это подделка, призванная дискредитировать кандидатов от оппозиции.

«Уважаемые избиратели! Вчера в почтовых ящиках в Ярославле оказалась чернушная газета. Выпущена она якобы от нашей партии. Газета «Советская Ярославия», выпущена от нашего имени. Но она — подметная, направленная против одного кандидата. КПРФ никогда такими делами не занимается и чернуху не выпускает. Здесь видно, чьи уши торчат», — рассказала Елена Кузнецова порталу «Ярновости».

Елена Кузнецова предполагает, что в последние дни перед выборами могут появится и другие незаконные агитационные материалы, и призывает избирателей быть бдительными.

Отметим, что на последней неделе перед голосованием появилось сразу несколько материалов, направленных против Лисицына. Правда, встретили их ярославцы весьма скептично. Пользователи социальных сетей обратили внимание на множество фактических ошибок в контрагитации. Люди высказывают предположение, что «чернуху» изготовили иногородние политтехнологи, плохо знающие Ярославскую область. У людей такая продукция вызывает открытое раздражение.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, кандидаты от «Справедливой России», «Яблока» и КПРФ объединились для контроля над чистотой выборов по 194 округу в Ярославской области и договорились о честной борьбе.

Выборы депутата Госдуарственной думы пройдут 13 сентября, в единый день голосования. В них принимают участие глава профсоюза игроков КХЛ Андрей Коваленко («Единая Россиия»), московский экономист Оксана Ромашкова («Коммунисты России»), депутат Ярославской областной думы Елена Кузнецова (КПРФ), секретарь ЦК «КПСС» Олег Булаев, депутат Ярославской областной думы Ирина Лобанова (ЛДПР), председатель регионального отделения партии «Яблоко» Олег Виноградов, советник ректора МГТУ Владимир Ворожцов («Российская партия пенсионеров за социальную справедливость») и первый губернатор Ярославской области Анатолий Лисицын («Справедливая Россия»).