Село Мейныпильгыно, Чукотский АО, 10 сентября, 2020, 03:43 — ИА Регнум. На Чукоте и сейчас стараются хранить традиции. И хотя в наше технологически продвинутое время может показаться странным, что где-то в России всё еще живы древние обряды и люди поклоняются духам, это есть ‑ и в приближении завораживает. Автор ИА REGNUM Юля Даркова побывала на Чукотке на празднике оленя и делится тем, что увидела и узнала.

Юля Даркова ИА REGNUM Для защиты от назойливых насекомых оленей окуривают дымом от горящей шикши и мхов, которыми выстлана вся тундра

Раньше в конце лета оленей забивали, чтобы обеспечить всех едой и одеждой на зиму, ‑ и хотя сейчас это редкость, обряд благодарности природе продолжает проводиться. Его суть в том, чтобы поблагодарить природу за всё, что она дала, и заручиться ее поддержкой на следующий год. На таком обряде ждут гостей, отгоняют злых духов и поклоняются добрым, с помощью добытого вручную огня, земли с кусочками мха, стрелы и зелени. И, конечно, ритуального угощения.

Смотрите фотопроектЮли Дарковой«День оленя: как почтить кормильца тундры?».