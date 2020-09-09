Москва, 9 сентября, 2020, 14:50 — ИА Регнум. В министерство иностранных дел России прибыл немецкий посол в Москве Геза Андреас фон Гайр, вызванный во внешнеполитическое ведомство РФ после заявлений властей ФРГ по ситуации с блогером Алексеем Навальным. Об этом 9 сентября сообщает ТАСС.

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При этом ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что немецкая сторона показывает абсолютно неприемлемое отношение к законным российским требованиям и запросам по ситуации с блогером.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что тезис о более низком качестве российского медоборудования, не позволившем установить предполагаемое отравление блогера Навального, неверен.