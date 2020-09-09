Белград, 9 сентября, 2020, 14:40 — ИА Регнум. Главным достижением соглашения, подписанного Белградом и Приштиной в Вашингтоне 4 сентября является то, что этот документ урегулирует отношения двух сторон с Израилем, Китаем и Россией. Об этом 9 сентября заявил американским СМИ спецпредставитель президента США Дональда Трампа в переговорах Белграда и Приштины Ричард Гренелл.

Ричард Гренелл

Комментируя те положения соглашения о «нормализации экономических отношений» между Белградом и Приштиной, которые касаются дипломатических отношений двух сторон с Израилем и провозглашением «Хезболлы» террористской организацией, Гренелл заявил, что эти пункты важны для США, потому что конечная цель его страны — «заставить эту часть мира повернуться в сторону Запада».

«В этом смысле три аспекта соглашения важны. Первый — то, что «Хезболла» определяется как террористская организация. Второй — то, что обе стороны согласились диверсифицировать источники энергоснабжения. Для Сербии, в которую сто процентов энергоносителей приходит из России, это значит, что она согласилась и на другие источники. Это значит, что она отдаляется от России. В конце концов, стороны договорились признать Израиль и углубить связи с этим государством. Сербия до июля следующего года переместит посольство и Иерусалим, а Косово и Израиль впервые подпишут взаимное признание. Все это перемещает этот регион ближе к Западу и отдаляет от России и Китая. Это большая дипломатическая победа Дональда Трампа», — процитировало слова Гренелла издание «Коссев».

Напомним, что соглашение в Вашингтоне, подписанное 4 сентября, также предусматривает отказ от лоббирования отмены признания сепаратистского Косово другими странами в течение одного года.

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