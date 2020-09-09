Москва, 9 сентября, 2020, 14:34 — ИА Регнум. Средства, полученные правительством РФ от внедрения прогрессивной шкалы налогообложения, должны быть направлены на социально-значимые цели, убеждена доцент кафедры статистики РЭУ им. Г. В. Плеханова Ольга Лебединская. Об этом она заявила 9 сентября корреспонденту ИА REGNUM, комментируя слова вице-премьера РФ Татьяны Голиковой, которая пообещала, что после изменения шкалы подоходного налога, дополнительные средства (60 млрд рублей) пойдут на обеспечение лекарственными средствами.

Liter.kz Лекарственные средства

«На лекарственное обеспечение граждан России в 2020 году правительство России планировало выделить 177 млрд рублей, а 60 млрд — это 33,9% роста финансирования. Планов на эти деньги много. Один из основных — внедрение системы лекарственного обеспечения всего населения, для запуска которой была необходима апробация на пилотном проекте, — отметила Лебединская. — Рассматривалось несколько вариантов. Видимо, правительство решило взять за основу вариант, предложенный в Сколкове: трехлетний пилотный проект по лекарственному возмещению в отдельных регионах для детей до 14 лет с возможным расширением программы для детей 15−17 лет. Бюджет проекта — 4 млрд руб. в год».

Для всей страны, как пояснила Лебединская, такой же проект обойдется в 40 млрд рублей (в ценах 2019 года).

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Михаил Делягин заявил, что если бы правительство действительно захотело обеспечить граждан РФ лекарствами, то ему хватило бы для этого уже накопленных резервов.