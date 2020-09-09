Сколько миллиардов рублей потратят власти РФ на лекарства для граждан?
Москва, 9 сентября, 2020, 14:34 — ИА Регнум. Средства, полученные правительством РФ от внедрения прогрессивной шкалы налогообложения, должны быть направлены на социально-значимые цели, убеждена доцент кафедры статистики РЭУ им. Г. В. Плеханова Ольга Лебединская. Об этом она заявила 9 сентября корреспонденту ИА REGNUM, комментируя слова вице-премьера РФ Татьяны Голиковой, которая пообещала, что после изменения шкалы подоходного налога, дополнительные средства (60 млрд рублей) пойдут на обеспечение лекарственными средствами.
Для всей страны, как пояснила Лебединская, такой же проект обойдется в 40 млрд рублей (в ценах 2019 года).
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Михаил Делягин заявил, что если бы правительство действительно захотело обеспечить граждан РФ лекарствами, то ему хватило бы для этого уже накопленных резервов.