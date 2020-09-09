Москва, 9 сентября, 2020, 14:39 — ИА Регнум. Решение по возвращению в Россию иностранных студентов уже принято на основе совместных предложений профильных министерств. Сроки будут обозначены в ближайшее время, заявил глава МИД России Сергей Лавров 9 сентября по итогам переговоров с казахстанским коллегой Мухтаром Тлеуберди.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Лавров

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"Конкретные сроки будут определены в самое ближайшее время, и я надеюсь, что в течение месяца этот вопрос будет закрыт», — сказал Лавров.

Говоря о казахстанских студентах, он отметил, что Россия хочет первыми возвращать учащихся из соседних стран. Предполагается рассредоточить их прибытие, например, по неделям.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале сентября глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков отмечал, что решение по поводу допуска иностранных студентов к обучению в российских вузах в условиях эпидемии коронавируса ещё не принято.

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