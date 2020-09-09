Токио, 9 сентября, 2020, 14:32 — ИА Регнум. Обнародован официальный тизер нового кроссовера Infiniti QX60. Изображение авто распространила пресс-служба компании.

Infiniti Infiniti QX60

Версия получит наименование Monograph. Автопроизводители оснастили новинку омывателями боковых зеркал и фар. Внутри авто в центральной консоли на «приборке» установлен большой сенсорный дисплей. Ожидается, что его размеры будут находиться в пределах 10 — 12 дюймов.

Что касается технической части модели, то о ней пока ничего неизвестно. Подробности об этой составляющей автопроизводитель раскроет на премьере Monograph, которая будет транслироваться в прямом эфире из японского города Иокогама 25 сентября 2020 года.

Ранее стало известно, что в компании Infiniti сменился новый генеральный менеджер по продажам и маркетингу. На это место назначена Ольга Филиппова.

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