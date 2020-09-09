Илекский район, Оренбургская область, 9 сентября, 2020, 14:28 — ИА Регнум. В Илекском районе Оренбургской области на карантин закрыли школу в селе Яман. Как сообщил корреспонденту ИА REGNUM достоверный источник, в учреждении продолжает учиться только один первый класс. Эти дети не контактировали с медработником, заражённым коронавирусом.

Дарья Антонова ИА REGNUM Пустой учебный класс

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В Яманской школе учатся ребята первых-девятых классов: примерно 90 человек. По данным информресурсов, школьников (за исключением первоклассников) повели без согласия родителей в местный медпункт, который находится за пределами учреждения образования, чтобы сделать пробу манту. После того, как медицинская процедура была сделана, пришли результаты теста медика на коронавирус. Они оказались положительными.

Родители возмущены действиями администрации школы. Кроме того, родители заявили, что медик на приёме не использовала средства индивидуальной защиты (маску), сообщает vestirama.ru.