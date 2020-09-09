Москва, 9 сентября, 2020, 14:28 — ИА Регнум. Вакцинация групп риска от COVID-19 начнется в российских регионах в ближайшее время, сообщает 9 сентября пресс-служба Министерства здравоохранения РФ.

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Отмечается, с помощью специального приложения будет контролироваться состояние граждан из групп повышенного риска.

«Данные об их самочувствии также попадут в федеральную информационную систему», — сообщили в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 августа в России зарегистрировали вакцину от коронавируса «Спутник V», разработанную в центре имени Гамалеи, первую партию препарата 8 сентября выпустили в гражданский оборот.

Вакцинацию уже прошли министр обороны Сергей Шойгу, вице-премьер Марат Хуснуллин, мэр Москвы Сергей Собянин, а также белорусский премьер-министр Роман Головченко. Путин ранее рассказал, что прививку поставила одна из его дочерей.