Москва, 10 сентября, 2020, 02:16 — ИА Регнум. Проект поправок в Налоговый кодекс РФ, предложенный Минфином, призван упростить процедуру получения налогового вычета. Настолько ли всё стало просто и когда ждать желанных многими изменений, разбиралась обозреватель ИА REGNUMГалина Смирнова.

Дарья Антонова ИА REGNUM Министерство финансов России

Главной претензией жителей России к получению налогового вычета остается сложность процедуры, неясная формулировка законодательства и непонятная формула расчета. Теперь Минфин предлагает упростить процесс, самое главное — убрать необходимость подавать декларацию по форме 3-НДФЛ, заполнение которой вызывает у простого россиянина, мягко говоря, затруднения. Теперь достаточно будет заявления. А исключение необходимости подачи деклараций означает, что цифровизация налоговых органов и взаимодействие с организациями-налогоплательщиками уже позволяет некоторые операции совершать почти автоматически (декларация при отражении в личном кабинете мест работы и полученных доходов заполняется достаточно легко и просто, во всяком случае, в Москве).

Другое дело, что разработка и внедрение программ, которые позволят перейти на упрощенный механизм получения налоговых вычетов, стоит 2,3 млрд, которые выделяются на срок до 2022 года. Означает ли, что и самих упрощений россиянам стоит ждать лишь после 2022 года — непонятно.

Пока что законопроект находится на экспертизе, так что выводы о том, насколько он реально упростить получение вычетов, нужно будет делать после получения экспертного заключения.

Читайте подробнее о предлагаемых нововведениях в статье Галины Смирновой «Ультиматум Минфина РФ: упрощения взамен инвестиций?».