Киев, 9 сентября, 2020, 14:26 — ИА Регнум. За последнее время на украинской границе за защитой обратились 15 граждан Белоруссии, сообщила сегодня, 9 сентября, пресс-служба государственной пограничной службы Украины.

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Пресс-служба также подробно описывает один такой случай — целая семья из Белоруссии (муж, жена и дети) попросила украинских пограничников о защите, заявив, что на них оказывают давление правоохранительные органы.

«Уже некоторое время они чувствовали давление со стороны белорусских правоохранительных органов. Однако из страны решили уехать, так как недавно против него якобы было заведено надуманное уголовное дело, связанное с взяточничеством», — говорится в сообщении.

Ведомство отмечает, что всем желающим гражданам Белоруссии оформили въезд на Украину, после чего направили их обращение за защитой в подразделение миграционной службы.

ИА REGNUM напоминает, что 27 августа премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что страна готова оказать помощь тем гражданам Белоруссии, «которые нуждаются в дополнительной защите».

«Те граждане Беларуси, которые хотят получить защиту в Украине, могут прибыть в пункты пропуска на границе и сообщить об этом нашим пограничникам», — уточнил Шмыгаль.

Через несколько дней эту же инструкцию публично озвучил и глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

До этого ряд депутатов и общественных деятелей обратились к власти Украины с призывом обеспечить возможность массового переезда в страну белорусских специалистов, особенно из IT-индустрии.