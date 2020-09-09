Киев, 9 сентября, 2020, 14:23 — ИА Регнум. Президент Украины Владимир Зеленский возглавляет список политиков, которым доверяет население страны. К такому выводу пришла социологическая группа «Рейтинг», которая 9 сентября опубликовала результаты опроса.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

Зеленскому доверяют 44% жителей Украины, а не доверяют — 51%. За президентом Украины следуют сопредседатель парламентской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрий Бойко — 24% доверяют, а 58% не доверяют, и лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко — доверяют 22%, не доверяют — 74%.

Социологи отметили, что доверие к Зеленскому выше, чем к его предшественникам за аналогичный период правления. Так, экс-президенту Украины Петру Порошенко в своё время доверяли 25%, а беглому Виктору Януковичу — 26%.

Опрос проводился с 29 августа по 3 сентября 2020 года. Всего было опрошено 10 тыс. человек на территории, подконтрольной Украине. Погрешность составляет не более 1%.

Ранее группа «Рейтинг» выяснила, какие политические партии проходят в Верховную раду Украины в случае проведения выборов в ближайшее время.