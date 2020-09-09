Калуга, 9 сентября, 2020, 15:13 — ИА Регнум. В Калуге пенсионерка лишилась денег и украшений из золота и серебра после того, как её её дома посетила женщина, представившаяся врачом из поликлиники. Об этом 9 сентября сообщили корреспонденту ИА REGNUM в калужском областном управления МВД России.

(сс) Free-Photos Пожилой человек

В дежурную часть городского отдела позиции обратилась дочь пенсионерки и сообщила о пропаже из дома пожилой женщины имущества и сбережений. Как пояснила заявительница, отсутствие денег и дорогих вещей было обнаружено после визита медицинского работника. Днём, когда пенсионерка находилась дома одна, ей позвонила в домофон незнакомая женщина, которая представилась участковым врачом из поликлиники и попросила пустить в квартиру. Калужанка открыла дверь и провела ее на кухню. Во время общения гостья, находившаяся в медицинской маске, интересовалась здоровьем хозяйки. Поставив диагноз, врач сделала несколько массажных движений своей пациентке в области шеи, затем, выслушав жалобы, пообещала помочь и принести рецепт на лекарства, после чего ушла. Вечером вернувшаяся домой дочь пенсионерки обнаружила отсутствие ювелирных изделий из золота и серебра, на общую сумму 109 тысяч рублей, а также денег в размере 70 тысяч рублей, хранившихся в комнате в шкафу.

По факту кражи следственным отделом Следственного управления УМВД России по городу Калуге возбуждено уголовное дело. Проводятся мероприятия по установлению лиц, причастных к совершению преступления.